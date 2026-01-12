Мирошник: в Европе знали об атаках Киева по России, поэтому не реагируют на них

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина согласовывает удары по России с Европой. Господин Мирошник упомянул попытку удара дронами по резиденции президента России Владимира Путина в Нижегородской области 29 декабря, а также атаку на село Хорлы в Херсонской области, в результате которой погибли 29 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

«Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны»,— отметил посол в разговоре с «Известиями».

По его словам, цель Украины — повлиять на ход переговоров и спровоцировать Россию на ответные «неадекватные действия». «Есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей»,— сказал господин Мирошник.

9 января Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» по критическим объектам на Украине в ответ на попытку удара БПЛА по резиденции Владимира Путина.