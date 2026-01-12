Минстрой Камчатки возглавит участник боевых действий на Украине

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края с 15 января возглавит Александр Тимощук, сообщили «Ъ» в пресс-службе краевого правительства. С 2022 года он находился в зоне боевых действий на Украине.

«Сегодня мы работаем над усилением команды на Камчатке. Есть прямое поручение президента о максимальной интеграции участников специальной военной операции в региональное управление»,— сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с Александром Тимощуком. Он уточнил, что у нового министра есть управленческий опыт — в качестве представителя Федерального центра строительного контроля он курировал крупные стройки региона.

Как отметил губернатор, в строительной сфере остаются проблемы с переносами сроков сдачи объектов, качеством работ и дисциплиной. Господин Тимощук, в свою очередь, сказал, что боевой опыт «помогает быстрее принимать верные решения, выполняя поставленные задачи качественно и в сжатые сроки».

В зоне боевых действий Александр Тимощук полтора года служил замначальника штаба десантно-штурмового батальона 40-й бригады морской пехоты. Затем он командовал взводом радиоэлектронной борьбы и дистанционного подрыва фугасов, а также стрелковой ротой резервного стрелкового батальона. Награжден «Медалью Суворова» и «Медалью Ушакова».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский