В России разрабатывают стратосферный беспилотник «Хищник»

Компания «Герон» разрабатывает стратосферный беспилотник «Хищник». Он сможет летать на высоте до 15 тыс. метров со скоростью до 550 км/ч. Максимальная дальность полета составит 12 тыс. км.

«"Хищник" — перспективный беспилотник для длительных миссий на большой высоте, способный частично заменить отдельные функции спутниковых и наземных систем»,— сказал гендиректор компании «Герон» Владимир Табунов ТАСС.

Господин Табунов уточнил, что в «Хищник» внедрен искусственный интеллект, а также режим 3D-сканирования пространства. По его словам, беспилотник позволит решать некоторые задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.