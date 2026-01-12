Орбан: Европе грозит экономическая гибель после передачи Украине €800 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что передача Украине €800 млрд в течение 10 лет приведет к экономической гибели Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

«Украина просит €800 млрд в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов… Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху»,— написал господин Орбан в соцсети Х.

По словам премьера Венгрии, Брюссель требует от Будапешта «отказаться от поддержки семей, пенсий, дешевой энергии, больниц и справедливых налогов, чтобы эти деньги могли быть переданы Украине». «Мы отказываемся! Венгрия и впредь будет ставить свой народ на первое место»,— добавил он.