Трамп вновь заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сказал, что в процессе урегулирования российско-украинского конфликта есть прогресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить этот конфликт. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Газета The Telegraph ранее сообщила, что захват танкера Marinera (Bella 1), который ходил под российским флагом, был сигналом Дональда Трампа Владимиру Путину о том, что Россия должна поспешить с урегулированием конфликта. По словам источника издания, администрацию президента США утомляет, что Москва делает «два шага вперед и один назад».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дух Анкориджа затерялся в Европе».