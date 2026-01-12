Трамп вновь заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в очередной раз сказал, что в процессе урегулирования российско-украинского конфликта есть прогресс.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить этот конфликт. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Газета The Telegraph ранее сообщила, что захват танкера Marinera (Bella 1), который ходил под российским флагом, был сигналом Дональда Трампа Владимиру Путину о том, что Россия должна поспешить с урегулированием конфликта. По словам источника издания, администрацию президента США утомляет, что Москва делает «два шага вперед и один назад».
