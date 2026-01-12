МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за снятого с посольства в Лондоне флага

МИД Ирана вызвал посла Великобритании в стране Хьюго Шортера. Ему выразили решительный протест из-за замены флага на здании посольства Ирана в Лондоне.

Как сообщает Tasnim., Иран выразил протест против «осквернения флага и интервенционистских заявлений министра иностранных дел Великобритании».

11 января у здания посольства прошла демонстрация в поддержку антиправительственных протестов в Иране. Один из ее участников забрался на балкон здания и спустил иранский флаг. Он заменил его флагом иранской монархии, которая руководила страной до революции 1979 года.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил в организации протестов США и Израиль.

Подробнее о причинах протестов — в материале «Ъ» «Санкции добрались до иранских улиц».