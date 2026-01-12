Интерес россиян к зарубежной недвижимости сократился на четверть

Спрос российских покупателей на приобретение недвижимости за рубежом в 2025 году снизился на 25% год к году, следует из данных сервиса Prian. Аналитики фиксируют спад второй год подряд, что подтверждают и данные поисковых систем: количество профильных запросов в интернете заметно сократилось.

Эксперты связывают падение интереса прежде всего с трудностями при проведении платежей и ужесточением валютного контроля. Прямые переводы из российских банков невозможны, а альтернативные способы расчетов подходят не всем покупателям. Дополнительным фактором стало снижение инвестиционной привлекательности зарубежной недвижимости на фоне высоких ставок по банковским вкладам внутри России.

Наиболее заметно спрос упал в европейских странах, а также в Турции, где число сделок с россиянами сократилось почти на треть. В 2026 году участники рынка ожидают стабилизации интереса на уровне текущего года за счет смещения спроса в сторону стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, которые рассматриваются покупателями как более доступные и предсказуемые направления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не нужен им берег турецкий».