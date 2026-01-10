Метель и туман будут в Саратовской области 11 января

В Саратовской области сохраняется опасная погода. Подробности уточнили в региональном МЧС.

Метеорологи обещают 11 января метель и туман (видимость до 500 м). Спасатели предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах. Участников дорожного движения просят быть крайне осторожными.

Водителям советуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде светоотражающие элементы. Также МЧС напомнило телефон экстренных служб: 112.

В Саратове завтра -8...-2°С (Gismeteo). Ветер юго-восточный — 1–3 м/с, порывы до семи. Пасмурно, во второй половине дня ненадолго выглянет солнце.

Дарья Васенина