Ввод торговых центров в России в 2026 году может вырасти за счет регионов

Объем ввода торговых центров в России в 2026 году может увеличиться на 21% год к году и достичь 638 тыс. кв. м, прогнозируют в NF Group. Это почти вдвое больше показателя 2025 года, когда было введено 528 тыс. кв. м. Рост обеспечен в первую очередь за счет регионов, где предложение торговых площадей остается ограниченным.

Как отмечают консультанты, значительная часть объектов, запланированных ранее, была перенесена именно на 2026 год: около 67% строящихся торговых центров сдвинули сроки ввода. Дополнительный вклад в рост обеспечат проекты в Москве, реализуемые в рамках программ комплексного развития территорий и создания мест приложения труда.

Основной объем нового строительства придется на регионы — их доля в вводе составит 71%. На Москву и Подмосковье придется около 20%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 9%. Эксперты объясняют региональную активность более высоким потребительским спросом и меньшей насыщенностью торговыми объектами по сравнению с крупнейшими агломерациями. При этом новые проекты в регионах в основном будут малоформатными — площадью до 20 тыс. кв. м.

Собственники торговых центров стараются минимизировать риски простоя и вводят объекты преимущественно при наличии арендаторов. Это позволяет удерживать вакантность на относительно низком уровне: в Москве по итогам 2025 года она составила 6,2%, однако к концу 2026 года может вырасти до 8,3% на фоне замедления розничной торговли.

