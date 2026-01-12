Торговлю ждут новые метры

Несмотря на кризис в торговой отрасли, связанный с перетоком потребительского спроса в онлайн, объем ввода торгцентров в 2026 году может вырасти на 21% год к году, до 638 тыс. кв. м. Это вдвое больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечило смещение девелоперской активности в регионы, где предложение торговых комплексов более ограниченно, чем в Москве. Впрочем, рынку торговой недвижимости еще предстоит пережить спад объема нового строительства из-за отсутствия новых проектов.

По итогам 2026 года в целом по России может появиться 638 тыс. кв. м торговой недвижимости, что на 21% больше год к году, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. Темпы роста показателя увеличились в сравнении с 2025 годом: объем нового строительства торгцентров в РФ к концу прошедшего года вырос всего на 9% год к году, до 528 тыс. кв. м, уточняют консультанты.

Прирост показателя связан с выходом на рынок торговых комплексов, ввод которых долгое время откладывался, объясняет директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Так, около 67% строящихся сейчас объектов перенесли дату своего ввода на 2026 год, добавляет руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая. Кроме того, по ее словам, в этом году в Москве ожидается ввод торговых площадок, реализуемых в рамках программ мест приложения труда и комплексного развития территорий.

Основной объем строительства в этом году обеспечат торгцентры, расположенные в регионах: их доля в общем объеме ввода составит 71%, следует из подсчетов консалтинговой компании Nikoliers. По ее данным, на Москву и Подмосковье придется 20% нового строительства, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 9%.

Активное строительство торговых объектов в регионах объясняется большим спросом со стороны потребителей: комплексы там являются точками притяжения для проведения досуга, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Кроме того, крупные города обладают более высокой конкуренцией и насыщенностью торговыми площадками, в то время как на региональных рынках наблюдается недостаток предложения, добавляет эксперт. Новые торговые центры в регионах преимущественно будут представлены малоформатными объектами (общая площадь — до 20 тыс. кв. м), в то же время открытие крупных комплексов было перенесено на более поздний срок, говорит партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Сергей Собянин, мэр Москвы, сентябрь 2022 года: «Торговые центры превращаются в некую другую реальность, там уже меньше торговли, больше услуг и развлечений».

Сейчас собственники торгцентров, пытаясь избежать риска простоя площадей, стараются открывать комплексы только при наличии потенциальных арендаторов, отмечает Павел Люлин. Так владельцам торгцентров удается удерживать долю свободных площадей на довольно низком уровне. Например, вакантность в торговых объектах Москвы по итогам 2025 года зафиксировалась на уровне 6,2%, подсчитала Евгения Прилуцкая. Впрочем, уже к концу 2026 года она может достичь 8,3% из-за ожидаемого спада оборота розничной торговли, добавляет эксперт.

Между тем вкладываться в строительство такой недвижимости становится все более невыгодным для инвесторов, говорит Павел Люлин. К концу 2025 года объем инвестиций в торговые объекты упал на 48% год к году, до 50–55 млрд руб., следует из данных Ricci. Из-за отсутствия новых проектов объемы ввода торговых комплексов в целом по стране будут снижаться на горизонте ближайших лет, прогнозирует руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Впрочем, шансы завершения всех запланированных к вводу на 2026 год проектов не так высоки, считает господин Люлин. По мнению Екатерины Ногай, показатель нового строительства торгцентров в целом по стране к концу 2026 года может вовсе сократиться на 34% год к году, до 425 тыс. кв. м.

София Мешкова