Новосибирская «Сибирь» проиграла «Трактору» в Челябинске

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» 11 января встретилась с «Трактором». Матч состоялся в Челябинске.

Во втором периоде игрок «Сибири» Даниил Валитов сравнял счет, совершив сольный проход от синей линии до ворот соперника. Но большего «Сибири» добиться не удалось. В итоге уральцы добились победы со счетом 4:1. «Трактор» обыграл «Сибирь» уже третий раз в сезоне 2005/2006.

Новосибирцы идут на девятом месте в конференции «Восток» КХЛ с 39 очками. Столько же — у хабаровского «Амура», который находится на восьмом месте.

Валерий Лавский