Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит»

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

«Я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба, — написал Дивеев. — Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше».

Переход Дивеева стал частью сделки между «Зенитом» и ЦСКА. Состав московского клуба пополнил аргентинский нападающий Лусиану Гонду, который играл за «Зенит» с 2024 года. Сегодня он подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2029/30.

Дивееву 26 лет. Он выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время игрок дважды выиграл Кубок России и один раз победил в суперкубке страны. Вместе с клубом становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забил один гол. Дивеев участвовал в чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года.