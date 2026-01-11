ЦСКА и «Зенит» завершили обмен Игоря Дивеева на Луисано Гонду

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» сообщила о трансфере защитника сборной России по футболу Игоря Дивеева, ранее выступавшего за московский ЦСКА. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29. В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, чье соглашение с армейцами рассчитано до финиша сезона-2029/30.

26-летний Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года и за время дважды выиграл в его составе Кубок России, один раз победил в суперкубке страны. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 19 матчах и забил три гола. В армейский клуб он перешел из «Уфы». За сборную России защитник провел 19 матчей (в том числе — три на состоявшемся в 2021 году чемпионате Европы) и отметился одним забитым мячом.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч и отличился 13 раз. В текущем сезоне он появлялся на поле в 22 встречах и записал на свой счет два гола. Нападающий представлял Аргентину на Олимпийских играх в Париже (футбольная сборная страны вылетела в четвертьфинале турнира).

Арнольд Кабанов