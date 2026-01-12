Цены встали на зарядку

Опасения относительно поставок из Индонезии и рост стоимости других цветных металлов из-за геополитической напряженности в связи с нестабильностью в Венесуэле подстегнули мировые цены на никель. В первую неделю 2026 года котировки прибавили 5% и в моменте обновили максимумы сентября 2025 года. «Норникель», занимающий 16% мирового рынка, пока ожидает сохранения профицита никеля в 2026 году и умеренного роста спроса.

Цена на никель на Лондонской бирже металлов (LME) за неделю 5–9 января выросла на 5,2%, до $17,8 тыс. за тонну, подсчитали в аналитической компании BigMint. Рост котировок объясняется неопределенностью относительно индонезийского производства, которое составляет 60% от мирового. На торгах 6 января котировки никеля впервые с сентября 2025 года превысили $18 тыс. за тонну. Сейчас цены находятся на уровне октября прошлого года.

Как поясняют в BigMint, в Индонезии основным фактором, определяющим рыночные показатели, остается ежегодная квота на добычу никелевой руды.

В 2026 году правительство планирует сократить ее примерно на 34%, до 250 млн тонн, а также перейти от выдачи трехлетних разрешений к ежегодным, чтобы лучше управлять переизбытком предложения, указывают аналитики.

Дополнительные краткосрочные риски для поставок, по их оценкам, были связаны с временными ограничениями добычи на двух рудниках крупнейшего индонезийского производителя никеля PT Vale Indonesia из-за задержки в выдаче разрешений на 2026 год. Но в то же время, продолжают в BigMint, рост цен сдерживает увеличение запасов никеля на складах LME — на 11,5%, до 284,79 тыс. тонн, за неделю к 9 января.

Рост цен на никель также может быть связан с повышением цен на медь, которые установили новый рекорд, превысив $13 тыс. за тонну из-за обострения геополитической напряженности после задержания США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Опрошенные Reuters эксперты отмечали, что нестабильность в Венесуэле может усилить стремление потребителей к обеспечению важнейшими полезными ископаемыми. Аналитики BigMint включают в число причин увеличения котировок и запущенный Еврокомиссией (ЕК) второй этап расследования в отношении намерения Anglo American продать свой никелевый бизнес китайской MMG, что, по мнению ЕК, создает риски для снабжения ферроникелем европейской сталелитейной промышленности.

Ситуация на рынке никеля долгое время оставалась непростой для производителей. С 2022 года к четвертому кварталу 2025 года металл подешевел на 40%, до $15,3 тыс. за тонну, согласно данным Kept. Основной причиной аналитики называют переизбыток предложения из-за стремительного роста добычи в Индонезии, опережающего возможности глобального спроса (см. “Ъ” от 12 ноября 2025 года).

205 тысяч тонн составило производство никеля из собственного сырья «Норникелем» в 2024 году.

«Норникель» — второй производитель металлического никеля в мире с долей 16% в 2024 году — ожидает профицита на рынке в размере свыше 200 тыс. тонн в 2026 году, что соответствует уровню 2025 года. Как говорится в последнем обзоре компании, в оценку на 2026 год уже заложена корректировка на возможные перебои с поставками, учитывающая производственные риски и регуляторные ограничения в Индонезии. Без учета этих факторов профицит может вырасти до более высокого уровня, прогнозируют в «Норникеле». Там отмечают, что меры Индонезии пока оказывают ограниченное влияние в краткосрочном периоде и роста спроса недостаточно для компенсации расширения предложения.

По оценкам BigMint, до 2031 года мировой рынок никеля будет расти со среднегодовым темпом 5,5%, чему будет способствовать спрос со стороны производителей электромобилей, систем накопления энергии и нержавеющей стали. В 2031 году объем глобального рынка может достичь $47,2 млрд, ожидают аналитики. По прогнозам «Норникеля», основным драйвером роста спроса на никель останется производство нержавеющей стали при дополнительной поддержке со стороны других секторов. В 2026 году потребление в мире может вырасти на 6% год к году, до 3,83 млн тонн, производство — на 6%, до 4,1 млн тонн. Аналогичных темпов в «Норникеле» ждут по итогам 2025 года.

Анатолий Костырев