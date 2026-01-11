Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии

Прокуратура Германии ведет расследование в отношении десятков бойцов элитного подразделения бундесвера, обвиняемых в травле сослуживцев-женщин, насилии, употреблении наркотиков и пропаганде нацизма.

Как сообщает Financial Times (FT), в центре скандала оказался 26-й парашютно-десантный полк, базирующийся в Цвайбрюккене, на юго-западе земли Рейнланд-Пфальц.

Впервые о том, что творится в элитном полку, осенью прошлого года написала местная газета. Журналисты получили анонимное сообщение о том, что некоторые солдаты полка были привлечены к ответственности за нацистские приветствия и ношение нацистской формы, фотографирование сослуживцев обоего пола в душевых и употребление наркотиков. Тогда же бундесвер подтвердил факт расследования.

На прошлой неделе Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники, рассказала о царящем в полку антисемитизме и угрозах изнасилования в адрес служащих-женщин. 8 января Der Spiegel сообщил о том, что командир роты однажды направил заряженный пистолет в лицо двум солдатам. Еще одному солдату потребовалась операция после того, как он его несколько раз ударили в область гениталий и голову инструкторы, утверждает издание.

В общей сложности расследование проводится в отношении 55 бойцов полка, отмечает FT, трое уже уволены, еще 19 находятся под угрозой увольнения. 16 дел было передано в прокуратуру для проведения уголовного расследования — в основном по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, а также о разжигании ненависти и использовании запрещенной экстремистской символики.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что он «потрясен» случившимся, а поведение солдат полка «противоречит фундаментальным ценностям бундесвера».

