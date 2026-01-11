В аэропорту Осло закрывали взлетно-посадочную полосу из-за обнаружения БПЛА

Власти Норвегии обнаружили беспилотник в районе крупнейшего аэропорта страны Гардермуэн. Руководство авиагавани на 20 минут закрывало одну из двух взлетно-посадочных полос. Пилот дрона и сам беспилотник пока не обнаружен. Об этом сообщила пресс-служба полиции Норвегии.

Об обнаружении беспилотника и закрытии ВПП полиция сообщила в 14:08 (16:08 мск). Речь идет о «небольшом любительском дроне», сообщил Reuters представитель госкомпании Avinor, которая управляет норвежскими гражданскими аэропортами.

Аэропорт возобновил работу в обычном режиме примерно спустя 20 минут после обнаружения БПЛА, добавил собеседник Reuters. Это не первый инцидент с БПЛА в аэропорту Осло. В последний раз беспилотник обнаружили около одной из взлетно-посадочных полос Гардермуэна 13 декабря. Из-за этого два самолета были перенаправлены на другую ВПП, сообщала газета Dagbladet.

В сентябре прошлого года аэропорт Осло приостанавливал работу на несколько часов, были отменены или перенесены несколько рейсов. В том же месяце подобный инцидент произошел в аэропорту Копенгагена, вблизи которого были замечены два или три больших беспилотника. О проникновении БПЛА и истребителей на свою территорию осенью заявляли несколько европейских стран, в том числе Польша, Эстония и Румыния. Власти этих стран заявляли о причастности России, Москва обвинения отвергала.

