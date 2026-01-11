Правительство Сирии арестовало 300 и эвакуировало 400 курдов из Алеппо

Сирийские правительственные силы задержали 300 курдов и эвакуировали более 400 курдских бойцов из района Шейх-Максуд в Алеппо, сообщило AFP со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны. Вчера армия Сирии заявила, что взяла район под свой контроль.

Представитель министерства сообщил агентству, что 419 бойцов курдских войск были перевезены из Шейх-Масуда в де-факто автономную зону курдов на северо-востоке. Среди них были 59 раненых и неустановленное число убитых. Автобусы с курдами покинули район ночью под контролем правительственных сил, передает корреспондент AFP.

Источник AFP заявил, что среди 300 арестованных курдов есть бойцы военных альянсов. В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили агентству, что все арестованные — «гражданские лица, а не боевики».

Шейх-Максуд был последним поселением курдов в Алеппо, он был под контролем курдских Отрядов народной самообороны (ОНС) и Сирийских демократических сил (СДС) с 2013 года. Столкновения между курдскими силами и войсками правительства Сирии возобновились в Алеппо в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в конце декабря. Сирийская армия била по позициям запуска дронов СДС.

Вчера правительственные силы прибыли в Шейх-Масуд, чтобы занять район. Из-за обстрелов погибли 24 мирных жителя, еще 129 были ранены, сообщало агентство SANA.