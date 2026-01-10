Силы безопасности Сирии прибыли в курдский квартал Алеппо

Совместно с армией силы внутренней безопасности Сирии прибыли в район Шейх-Максуд в Алеппо, чтобы завершить поисковые операции и освободить район от курдских формирований. Об это пишет агентство SANA. Район осматривает глава службы внутренней безопасности полковник Мухаммад Абдул Гани.

Сирийская армия заявила, что военные действия в районе Шейх-Максуд в Алеппо прекращены, передает SANA. Армия также сообщила о полном освобождении Шейх-Максуда от курдских формирований. Военные арестовали несколько членов Сирийских демократических сил (СДС), конфисковали оружие, большое количество боеприпасов и взрывные устройства, а также обезвредили десятки мин на улицах района.

Сирийские демократические силы (СДС) — военный альянс, созданный 10 октября 2015 года. Его основу составляют курдские отряды народной самообороны.

Курдские войска при этом отвергли объявление о прекращении огня, передает Reuters. По данным SANA, СДС ударила по зданию мэрии Алеппо с помощью беспилотника во время пресс-конференции. На ней присутствовали губернатор города и министры информации и социальных дел.

Столкновения между курдскими силами и войсками правительства Сирии возобновились в Алеппо в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в конце декабря. 5 января трое военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения при атаке СДС в районе Дейр-Хафера, восточном пригороде Алеппо. На следующий день, по данным SANA, сирийская армия начала наносить удары по позициям запуска дронов СДС.