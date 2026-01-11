Более 46 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества

В Запорожской области из-за аварии обесточено 117 населенных пунктов, более 46 тыс. абонентов остались без электроэнергии. Водоснабжение приостановлено в семи населенных пунктах, это затронуло около 11 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Электроснабжение отключено в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, а также в части районов городских округов Мелитополь и Бердянск, уточнил глава региона.

«Специалисты работают над устранением аварийной ситуации»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале. Причины аварии он не уточнил.