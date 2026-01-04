Операция американских военных в Каракасе и арест президента Николаса Мадуро остаются в центре внимания мировых экспертов. Дональда Трампа обвиняют в возвращении к политике интервенций, страшатся его готовности начинать конфликты и обвиняют в подталкивании других стран к решению территориальных споров военными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Ariana Cubillos / AP

«Неприкрытый империализм»: интервенция Трампа — возвращение США к прежней политике

Бомбардировка Венесуэлы… и захват ее президента Николаса Мадуро — сохранение… продолжавшейся последние два столетия истории интервенций США в Южной и Центральной Америке и в Карибском бассейне. Но она еще и знаменует собой беспрецедентный момент первого прямого военного нападения США на южноамериканское государство.

Захват Трампом Мадуро демонстрирует новый уровень неограниченной глобальной мощи

Да, Трамп может действовать опрометчиво, беспрецедентно, рисковать… Но нельзя сказать, что ему не достает мужества действовать, даже если в конкретный момент это и представляется безрассудным… Это сигнал Москве и Пекину, союзникам Мадуро, в разной степени, бросившим его… Трамп не боится применять оружие и готов рисковать началом более широкого конфликта, если результат является тем, которого он всеми силами добивается или который считает достижимым.

Венесуэла: смена режима по-американски с трамповскими ужимками

Очевидно, что Трамп уж точно не единственный президент США в современной истории, который совершал явно незаконные действия за рубежом, хотя ему удается придать всему некоторый драматический оттенок безумия. Везде, где США вмешивались с применением военной силы, ничего хорошего не следовало… Не сомневайтесь: пока американская безнаказанность продолжается, смертельный спектакль не закончится.

Вооруженные действия США в Венесуэле попирают международное право

История предлагает нам отрезвляющие уроки. Внешние военные интервенции, целью которых являлась смена режима, последовательно ввергали страны в периоды длительной нестабильности, несли человеческие страдания и региональные потрясения. Насилие может моментально свергнуть структуры власти, но оно не восстанавливает гражданское общество и не завоевывает доверие народа. Напротив, все, что оно делает,— разрушает государства, разжигает недовольство и сеет семена длительных конфликтов.

Атилио Барон предупреждает о последствиях нападения США на Венесуэлу

В своем интервью аргентинский социолог отметил, что нападение, совершенное Вашингтоном на Каракас… подтверждает развал правил, которые управляли планетой в послевоенный период… Нарушая международное право, США дают негласное разрешение другим странам решать свои территориальные споры силой. «Мы не должны удивляться, если завтра Азербайджан просто захватит Армению или Китай наконец решит включить Тайвань в свою государственную юрисдикцию»,— заметил он.

Подготовил Николай Зубов