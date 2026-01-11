Снегопад в Москве продлится до 17 января

Снег будет идти в Москве всю следующую рабочую неделю, до 17 января. Наиболее сильные осадки ожидаются в ночь на вторник, на четверг и в пятницу днем. Это следует из данных Гидрометцентра России.

«Предстоящая рабочая неделя прогнозируется умеренно морозной с ежедневным выпадением снега»,— написал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. Температура воздуха днем на следующей неделе составит от –3° до –12°. Самая низкая температура ожидается в четверг. Ночью синоптики прогнозируют от –5° до –16°.

В Московской области из-за сильного снега будет действовать желтый уровень погодной опасности с 23:00 11 января до 9:00 мск 12 января. В воскресенье сугробы в Москве достигли 37 см, в Подмосковье — 1,5 м, сообщил Евгений Тишковец. Количество выпавшего снега в столице 9 января побило рекорд 1976 года.