Маск пообещал раскрыть принцип работы алгоритмов X

Илон Маск заявил, что социальная сеть X в течение недели опубликует исходный код ее обновленных рекомендательных алгоритмов. «И так будет происходить каждые четыре недели с подробными примечаниями для разработчиков, которые помогут вам понять, что изменилось»,— написал господин Маск в X.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Илон Маск обещает раскрыть код рекомендательных алгоритмов X с момента покупки социальной сети в 2022 году. Выкупая Twitter, миллиардер говорил, что публикация кода алгоритмов должна повысить доверие пользователей в соцсети. Но 31 марта того же года X выложила на Github лишь часть кода, отвечающего за рекомендательные алгоритмы.

Как отмечает Reuters, поводом для публикации исходного кода алгоритмов могут быть проблемы компании господина Маска с европейскими регуляторами. В июле 2025 года прокуратура Парижа начала расследование в отношении социальной сети на предмет предполагаемой предвзятости алгоритмов X и мошеннического извлечения данных пользователей. А на этой неделе Еврокомиссия продлила срок действия постановления о хранении данных, касающегося алгоритмов X и распространения незаконного контента, до конца 2026 года.

Кирилл Сарханянц