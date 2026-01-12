Кокс переводят на хинди

Индийский рынок стал самым многообещающим для российских производителей коксующегося угля: котировки в этой стране за год прибавили почти 11%, тогда как в Китае выросли лишь на 1%. Аналитики видят потенциал для наращивания поставок из РФ в Индию, где увеличивается выплавка стали в домнах и идет замещение дорогих австралийских марок. Но полностью компенсировать слабый спрос на китайском рынке это вряд ли позволит.

Стоимость премиального коксующегося угля (PLV) из России с поставкой в Индию к концу 2025 года увеличилась на 10,9% год к году, до $230,7 за тонну, говорится в обзоре NEFT Research. Котировки учитывают страховку и фрахт (CFR). За неделю 15–19 декабря цены выросли на 2,4%. В NEFT Research, в частности, указывают на рост спроса со стороны небольших индийских потребителей, заинтересованных в поставках коксующегося угля в январе.

Темпы роста котировок российского металлургического угля на индийском рынке в 2025 году значительно опередили динамику в Китае. По данным NEFT Research, коксующийся уголь PLV из РФ с поставкой в КНР год к году подорожал на 1%, до $206 за тонну. А цены на российское пылеугольное топливо (PCI) на китайском рынке снизились на 11,6% в годовом выражении, до $125,5 за тонну, говорится в обзоре аналитиков.

По оценкам директора Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александра Семина, в 2025 году РФ нарастила поставки коксующегося угля в Индию более чем на 30%, до 7,8 млн тонн, экспорт в Китай сократился на 19%, до 22 млн тонн.

Рост российских поставок в Индию наблюдается по двум причинам, поясняет он: увеличение доменного производства в Индии приводит к росту общего объема импорта коксующегося угля, а дорогие марки из Австралии постепенно замещаются с целью снижения себестоимости чугуна. Но, добавляет господин Семин, рост спроса в Индии не сможет компенсировать снижения потребления в Китае и развитых странах, где идет постепенный отказ от доменного передела из-за экологической повестки.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что Индия остается одним из основных покупателей коксующегося угля, и ее потребности будут расти, что создает потенциал для увеличения российских поставок. Всемирная ассоциация стали (WSA) в 2026 году ожидает роста спроса на металл примерно на 1–1,5% после слабых 2024–2025 годов, динамику обеспечат в первую очередь Индия и развивающиеся страны, тогда как Китай останется фактором сдерживания, говорит аналитик. По данным WSA, по итогам января—ноября 2025 года выплавка стали в 70 странах мира сократилась на 2% год к году, до 1,66 млрд тонн. В Китае производство снизилось на 4%, до 891,7 млн тонн, индийские металлурги нарастили выпуск на 10,3%, до 150,1 млн тонн.

На рынке КНР, по данным NEFT Research, цены на полутвердый коксующийся уголь из РФ стабильны из-за низкой торговой активности, а пылеугольное топливо дешевеет под давлением значительных запасов. Большинство участников рынка не прогнозируют повышения цен на PCI в январе 2026 года, указывают аналитики. По их данным, в условиях сдержанного спроса в Китае несколько партий коксующегося угля из Якутии предлагались Индонезии по $130–133 за тонну и $143,5–146 за тонну с поставкой в январе (CFR), но индонезийские покупатели хотят добиться снижения цен.

187,4 миллиона тонн составил весь экспорт угля из РФ в январе—ноябре 2025 года, по данным Центра ценовых индексов.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов ожидает, что объемы экспорта российского коксующегося угля в начале 2026 года сохранятся на среднем уровне 2025 года. Оживление спроса, по его мнению, возможно в марте-апреле после окончания зимнего сезона и начала периода пополнения запасов в Китае. Эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов отмечает, что ключевым фактором остается состояние глобального металлургического рынка. А сталелитейные компании, считает он, будут вынуждены сокращать объемы производства и в 2026 году, поскольку значительная часть морских экспортных поставок при текущих ценах убыточна. Кроме того, скажется политика Китая по сокращению своего производства для улучшения баланса спроса и предложения в мире, указывает эксперт.

Полина Трифонова