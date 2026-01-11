Нетаньяху допустил сотрудничество с Ираном в случае смены власти в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на смену власти в Иране. После этого, по его словам, еврейское государство и исламская республика смогут стать партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Мы выражаем поддержку героическим и мужественным гражданам Ирана, и после падения режима мы вместе будем делать добрые дела на благо обоих народов»,— сказал господин Нетаньяху во время заседания кабинета министров (цитата по The Times of Israel).

«Мы все надеемся, что персидский народ вскоре освободится от ига тирании,— добавил Биньямин Нетаньяху.— И когда этот день настанет, Израиль и Иран вновь станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира».

В конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты и роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. По данным базирующейся в Норвегии правозащитной организации Iran Human Rights, во время беспорядков погибли как минимум 192 человека.