В Национальной портретной галерее убрали все упоминания об импичменте Трампа

Национальная портретная галерея в Вашингтоне изъяла все упоминания об импичменте Дональда Трампа из сопроводительного текста к его фото, выставленному в рамках экспозиции «Президенты Америки». Одновременно заменили и сам портрет. Об этом сообщает The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Pari Dukovic / NPG Президент США Дональд Трамп

До сих пор в тексте у портрета нынешнего президента США упоминались и обе попытки отрешить его от должности, и события 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне. Теперь, отмечает газета, эти абзацы текста исчезли.

Отмечается, что текст был отредактирован при замене портрета Дональда Трампа. Цветную фотографию, сделанную одним из фотографов нелюбимой президентом The Washington Post, заменили на черно-белую, изображающую господина Трампа за столом в Овальном кабинете. Она сделана штатным фотографом Белого дома. В свою очередь, The New York Times напоминает, что в конце прошлого года господин Трамп заявил о желании уволить главу галереи Ким Сэйджет. В числе прочего, по информации газеты, Белый дом упрекал ее в нежелании заменить портрет и убрать из сопроводительного текста все упоминания об импичментах. Увольнять директора галереи не пришлось: она сама покинула пост «в интересах галереи».

Андрей Келекеев