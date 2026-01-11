ФСИН рассказала о работе первого в России цифрового СИЗО

Главное управление ФСИН России по Москве рассказало о работе первого в стране цифрового СИЗО. Проект запустили в 2022 году при поддержке правительства столицы в СИЗО «Бутырка» (СИЗО-2 московского ГУ ФСИН), сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

В цифровом СИЗО используются IT-технологии, в том числе видеоаналитика, для решения нештатных ситуаций. Проект включает систему «инцидент-менеджмента» — более 350 камер, которые фиксируют инциденты в учреждении. Система делит их на шесть сценариев: драка, побег, суицид, плохая видимость, задымление, нахождение заключенного у окна.

С помощью систем цифрового СИЗО обеспечивается входной контроль, досмотр, процедура учета, контроль на территории учреждения. Для идентификации арестованных используют биометрию. «Аналитическая система позволяет осуществлять быстрый поиск по спецконтингенту, формировать требуемую отчетность, создавать и печатать ориентировки»,— рассказали в ГУ ФСИН. Сейчас в базе данных цифрового СИЗО более 300 лиц, склонных к правонарушениям.