Плата за риск

За неполный 2025 год объем рынка страхования на новых территориях России достиг 25 млрд руб. Основным драйвером стало личное страхование, тогда как на корпоративный сегмент пришлось менее четверти премий. Однако эти регионы пока значительно отстают по валовым показателям от сопоставимых российских областей, к тому же здесь значительно выше и показатель убыточности.

По итогам 11 месяцев 2025 года объем рынка страхования на новых территориях России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) составил около 25 млрд руб. Такие данные приводят в «ПСБ-Страховании». Фактически уходящий год стал полноценным годом как по количеству участников рынка, так и по широте предоставляемых услуг.

На новых территориях уже работают страховые компании (СК): «ПСБ-Страхование», «Росгосстрах», СОГАЗ, «Югория», «Астро-Волга», «Двадцать первый век». С января 2025 года здесь действуют законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Среди них законы об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО; см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года), в результате аварии на опасном объекте, при перевозках транспортом, указывает член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Вместе с тем по валовым показателям новые регионы значительно проигрывают областям, сравнимым с Новороссией по численности населения и развитию промышленности.

В частности, по данным Банка России, в Свердловской и Ростовской областях объем собранных страховых премий за первое полугодие 2025 года составил 28–30 млрд руб. В менее крупных Тюменской и Челябинской областях сборы составили 21–22 млрд руб. При этом на добровольное страхование жизни в этих регионах приходилось 40–70%, на добровольное имущественное страхование — 14–26%.

По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, на личное страхование приходится наибольшая доля премий, тогда как на юридических лиц — менее четверти.

«Основными драйверами роста страхового рынка на воссоединенных территориях в 2025 году стали сегменты ОСАГО и кредитного страхования»,— отмечает гендиректор «ПСБ-Страхования» Олег Воробьев. Развитие полноценного рынка ОСАГО стимулируют расширение нормативного регулирования, укрепление контроля за соблюдением требований и повышение доступности страховых услуг, поясняет он. Высоким спросом пользуются продукты добровольного автострахования с защитой от беспилотников, которые часто покупают вместе с ОСАГО, отмечает заместитель гендиректора СК «Двадцать первый век» Дмитрий Смирнов.

Рост кредитного страхования «связан с активизацией строительства жилья», отмечает Олег Воробьев. При приобретении жилья заемщики обязаны заключить договор страхования залогового имущества, страхование жизни и здоровья банки предлагают, чтобы снизить кредитную ставку, поясняет собеседник “Ъ” на рынке страхования. С момента присоединения на новых территориях было восстановлено и построено более 23,5 тыс. объектов недвижимости, ранее сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Кроме того, по его словам, сейчас возводится около 1 млн кв. м жилья.

Вместе с тем эксперты и участники рынка рассчитывают на расширение спектра и объема страховых услуг на новых территориях. По оценкам «Астро-Волги», потенциальный объем в личном сегменте может составить 60–80 млрд руб. «В Новороссии сегодня проживают более 4 млн человек. По мере восстановления и развития территории численность населения может вырасти до 5 млн человек и более»,— поясняют там. Сборы в корпоративном сегменте могут составить 3,3–3,5 млрд руб., а число клиентов — 3–7 тыс. компаний, оценивают в «Астро-Волге».

Однако плюсы пока потенциальные, ведь «многие крупные страховые компании не открывают свои представительства, опасаясь санкций», указывает партнер юридического агентства «Правовое содействие» Алиса Андреева. Сохраняются и значительные риски ведения страховой деятельности.

Убыточность на новых территориях на 20–30% выше, чем в среднем по России, и сопоставима с приграничными Курской и Белгородской областями, оценивает Андрей Бархота.

Кроме того, госпожа Андреева указывает на сложность оказания услуг страхования надлежащего качества, в том числе «на стадии урегулирования убытков, в связи с несформированной и нередко лишь частично функционирующей инфраструктурой». В частности, остаются «сложности с документами на объекты страхования, большое количество объектов еще не зарегистрировано в РФ», отмечает господин Смирнов.

