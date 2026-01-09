Операторы из Ижевска управляли БПЛА в небе над Антарктидой в рамках РАЭ

Операторы Центра управления полетами в Ижевске выполнили программу мониторинга в небе над Антарктидой в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции «Мирный». Они управляли беспилотными воздушными судами (БВС) местного производства Zala T-16. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Это первый в своем роде успешный эпизод дистанционного управления БВС в антарктических широтах с территории России, удаленной на многие тысячи километров. Ключевую роль сыграла технология загоризонтного управления, специально разработанная инженерами Zala для работы в условиях, где присутствие пилота на месте невозможно или затруднено»,— говорится в сообщении.

Специалисты из Ижевска в реальном времени по каналу ретрансляции получали видео с беспилотников и управляли их полетом на южном континенте. Мониторинг проводился на потенциально опасных участках, таких как ледовые трещины и разломы. Помимо этого, операторы наблюдали за колониями пингвинов.

Напомним, БПЛА ижевского производства были поставлены научной группе в Антарктиде в конце декабря.

Владислав Галичанин