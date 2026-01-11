Бастрыкин заинтересовался протекающей крышей дома на улице Коллонтай

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице Коллонтай, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Поводом стало обращение жителей, которые в соцсетях сообщили о многолетних проблемах из-за протекающей крыши.

Как уточняется, дом 1985 года постройки регулярно затапливается, что создает угрозу короткого замыкания и пожара. В квартирах фиксируется повышенная влажность. Проведенный ранее частичный ремонт проблему не решил.

Господин Бастрыкин поручил главе городского управления СК Павлу Выменцу доложить о результатах процессуальной проверки и принятых мерах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Андрей Маркелов