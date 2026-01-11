В Крыму найдена мертвой 17-летняя девушка после встречи с парнем с «Дайвинчика»

В Джанкойском районе Крыма задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки местного профессионального техникума, сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник. С ним девушка познакомилась на сервисе для знакомств «Дайвинчик». После первого свидания студентка пропала, ее нашли мертвой.

По словам источника газеты, в убийстве подозревают 21-летнего Дмитрия П. Он живет в соседней с девушкой деревне. Подозреваемый предложил ей покататься на своем минивэне. По основной версии, во время свидания между молодыми людьми началась ссора, парень задушил девушку и попытался избавиться от трупа. Тело нашли недалеко от деревни, где живет задержанный.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», девушка перестала выходить на связь 4 января. Ее тело нашли у соседнего села обгоревшим. Обстоятельства преступления и исчезновения девушки уточняются, сообщила «Российская газета». Официальных комментариев по поводу убийства пока не было.