Даниил Медведев стал победителем турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP 250 в Брисбене с призовым фондом $800 тыс. Это первая победа россиянина с октября 2025 года, когда он выиграл турнир в Алма-Ате.

Фото: Dan Peled / Reuters

В финале Даниил Медведев победил американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Матч длился 1 час 35 минут. Это стало третьим подряд поражением Накашимы в личных встречах с россиянином.

Этот титул для Даниила Медведева стал 22-м в карьере в одиночном разряде. После победы он поднимется на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).