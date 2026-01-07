«Ижсталь» одержала первую победу в этом году

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над командой «Буран» со счетом 4:0, сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч прошел 6 января в Воронеже на льду ДС «Юбилейный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Очень рады этой победе, я считаю, что мы ее заслужили. С первого периода играли строго, правильно, по плану. Ребята старались, все выполняли. Были даже переживания, все-таки был новогодний перерыв, как это скажется, но нет, ребята вышли, в течение всей игры доказывали, что они могут и хорошо играть, и забивать голы. Выполнили задание, которые мы запланировали, и заслуженно победили. Так что всех болельщиков и команду с победой»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» отметил Рамиль Сайфуллин.

У «Ижстали» 25 выигрышей из 39 проведенных матчей в сезоне 2025/2026, согласно данным таблицы ВХЛ. «Сталевары» занимают шестое место в рейтинге, в активе команды 53 очко. «Ижсталь» продолжает выездную серию и 8 января встретится с ХК «Ростов» в Ростове-на-Дону.

Анастасия Лопатина