В результате ДТП в Карелии пострадали девять человек

В результате ДТП на 261-м км трассы «Кола» в Карелии пострадали девять человек, включая пятерых детей. Об этом сообщил комитет Карелии по безопасности в Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. На место происшествия выехала пожарно-спасательная часть из города Олонец. Всех пострадавших доставили в Олонецкую больницу и больницу города Лодейное Поле.

В комитете уточнили, что автомобили, участвовавшие в ДТП, получили механические повреждения. Сейчас движение транспортных средств на участке осуществляется в реверсивном порядке.