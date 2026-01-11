Фонд микрофинансирования КЧР получит дополнительные 30 млн рублей

В 2026 году размер фонда микрофинансирования Карачаево-Черкесской Республики планируют докапитализировать на 30 млн руб. Таким образом он составит 360 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития республики Мурата Гочияева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2010 года, когда был создан фонд микрофинансирования, представителям малого и среднего бизнеса республики было предоставлено 1,5 млрд рублей через 1,4 тыс. займов.

К 2025 году фонд выдал 53 микрозайма на общую сумму 125,5 млн руб.

Наталья Белоштейн