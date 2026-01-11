Фонд микрофинансирования КЧР получит дополнительные 30 млн рублей
В 2026 году размер фонда микрофинансирования Карачаево-Черкесской Республики планируют докапитализировать на 30 млн руб. Таким образом он составит 360 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития республики Мурата Гочияева.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 2010 года, когда был создан фонд микрофинансирования, представителям малого и среднего бизнеса республики было предоставлено 1,5 млрд рублей через 1,4 тыс. займов.
К 2025 году фонд выдал 53 микрозайма на общую сумму 125,5 млн руб.