Соболенко выиграла турнир в Брисбене второй раз подряд

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в австралийском Брисбене. Она побеждает в этом турнире второй год подряд.

В финале Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (16-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Призовой фонд турнира составляет почти $1,7 млн.

Арине Соболенко 27 лет. Трофей стал для нее 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).