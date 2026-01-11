Кассовые сборы «Буратино» достигли 2 млрд рублей

Фильм «Буратино» преодолел отметку в 2 млрд руб. по общим кассовым сборам в российском прокате, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Общие кассовые сборы включают предпродажи и специальные показы, начиная с момента выхода картины.

Картину продолжают показывать в кинотеатрах по всей стране. Объем предварительных продаж билетов превысил 185 млн руб. В первый день проката фильм собрал более 227 млн руб. По данным на 7 января, аудитория ленты в российских кинотеатрах приблизилась к 3 млн зрителей.

Режиссером экранизации повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» стал Игорь Волошин. Премьеру приурочили к 50-летию выхода одноименного советского телефильма 1975 года.

В главной роли Буратино выступила актриса Виталия Корниенко. Александр Яценко исполнил роль папы Карло, Анастасия Талызина — Мальвину, Марк Эйдельштейн — Артемона. Виктория Исакова и Александр Петров сыграли Лису Алису и кота Базилио, Светлана Немоляева — Тортиллу, Федор Бондарчук — Карабаса-Барабаса.