Прокурор прокурору — иск

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Ивановской области решила отобрать у своего бывшего сотрудника участок земли в заповедном Плёсе. По версии надзора, ответчик получил и застроил его с использованием служебного положения, а теперь должен сам снести свой дом, а землю вернуть законному владельцу.

Илья Запруднов

Илья Запруднов

В Приволжский районный суд прокурором Ивановской области Андреем Жугиным подан иск к бывшему сотруднику надзорного ведомства Илье Запруднову, сейчас являющемуся адвокатом. Истец установил, что, будучи прокурором Приволжского района, господин Запруднов не соблюдал требования антикоррупционного законодательства.

Илья Запруднов, говорится в иске, имеющемся в распоряжении “Ъ”, на различных должностях служил в прокуратуре Ивановской области с мая 2003 по август 2022 года. В 2011–2012 годах являлся прокурором Приволжского района.

В связи с требованием законодательства, говорится в заявлении, он должен был принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Однако антикоррупционные запреты, отмечается в иске, ответчик не соблюдал.

Будучи райпрокурором, господин Запруднов в январе 2012 года обратился с заявлением в администрацию Приволжского муниципального района о предоставлении ему земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. В июне следующего года сотрудник надзорного ведомства получил соответствующий надел на 49 лет в селе Утес, относящемся к Плёсу.

Однако, полагает прокуратура, аренда была оформлена с нарушениями, а сам ответчик не уведомил работодателя о земле. В свою очередь, прокурор Жугин обращает внимание суда на то, что земельный участок выделялся тогдашним главой района Сергеем Сычевым, поднадзорным районной прокуратуре. Позднее господин Сычев получил срок за злоупотребления (незаконно передал теще в аренду три участка), но попал под амнистию.

Между тем в октябре 2012 года господин Сычев разрешил прокурору построить на участке дом.

В 2020 году здание было признано соответствующим требованиям градостроительного законодательства.

Однако, установила прокуратура, спорный земельный участок расположен в границах зоны охраняемого ландшафта, где по решению совета депутатов Ивановской области еще 1993 года строительство новых жилых домов запрещено.

Кроме того, участок оказался в границах территории Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, где на строительство и реконструкцию наложен целый ряд ограничений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Отклонение же от установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия режимов использования земель (в данном случае участок, напомним, выделялся для подсобного хозяйства, но служил лишь местом отдыха) и градостроительных регламентов не допускается.

При этом все предполагаемые работы, связанные с реконструкцией и новым строительством, возможны только по результатам согласования с государственными органами охраны памятников истории, культуры и природы, чего в данном случае, по версии прокуратуры, не было.

Прокурор Жугин требует, чтобы все сделки с данной землей были признаны незаконными, недвижимость возвращена Плёсу, а построенный дом снесен самим экс-прокурором в течение полугода.

Оперативно получить комментарии ответчика “Ъ” не удалось. Известно, что причастность к коррупции он отрицает и планирует доказать законность своего права на землю и постройку на ней в суде.

У региональной прокуратуры же, по данным “Ъ”, большие планы на антикоррупционную зачистку не только Плёса, но и других территорий Ивановской области.

Николай Сергеев