Субъекты МСП Ставрополя обеспечили 27,7% налоговых поступлений в бюджет

В 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Ставрополя обеспечили 27,7% бюджетных поступлений. На начало 2026 года в городе зарегистрировано 95,5 тыс. предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общее число зарегистрированных субъектов МСП вошли 67,6 тыс. самозанятых граждан. Отмечается, что в частном секторе экономики заняты 122 тыс. горожан,

В прошлом году из бюджета Ставрополя на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства было выделено 3,5 млн руб.

Наталья Белоштейн