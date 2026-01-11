Субъекты МСП Ставрополя обеспечили 27,7% налоговых поступлений в бюджет
В 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Ставрополя обеспечили 27,7% бюджетных поступлений. На начало 2026 года в городе зарегистрировано 95,5 тыс. предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В общее число зарегистрированных субъектов МСП вошли 67,6 тыс. самозанятых граждан. Отмечается, что в частном секторе экономики заняты 122 тыс. горожан,
В прошлом году из бюджета Ставрополя на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства было выделено 3,5 млн руб.