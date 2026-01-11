Год разрастающейся анархии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Асатрян, замдиректора центра Института военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики»

Фото: архив Георгия Асатряна Георгий Асатрян, замдиректора центра Института военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики»

Фото: архив Георгия Асатряна

Год Огненной Лошади не успел еще толком начаться, а за событиями в мировой политике сложно угнаться. Проблема даже не в скорости этих происшествий, а в сложности их систематизации. Прогнозы — дело неблагодарное. И вопрос не только в высокой вероятности ошибиться. Условия нынешней переходной международной системы и турбулентного мира делают прогнозирование процессом, далеким от научного. У нас нет ни должных инструментариев, ни теории, ни достаточного количества входящей информации.

Можно предположить, что даже самые высокие элитарные круги, люди, как говорят, «непростые» и обладающие особой информацией, не в полной мере понимают, что будет дальше.

С одной стороны, можно ожидать анархизацию международной жизни. Классики — реалисты, теоретики международных отношений — заставили нас считать, что мир находится в состоянии вечной и неизменной анархии. В отличие от внутригосударственных отношений, в мире глобальной политики нет полицейского. Монополия на силу принадлежит государству. Но только в пределах этого государства.

Либеральные теоретики полагали, что анархия — вещь негативная и с ней нужно бороться коллективными методами, прежде всего с использованием различных международных организаций. Можно, полагали они, создать международную систему, где возможно возникновение глобального полицейского. Но что делать, когда потенциальный претендент на роль мирового жандарма не хочет для себя такой участи, а остальные не обладают достаточными ресурсами и возможностями? Что делать, когда число амбициозных, влиятельных держав велико и нет достаточно могущественной силы, способной держать под контролем всех? А что, если сами великие военные державы пришли к выводу, что расширение поля анархии им выгодно?

Можно предположить, что 2026 год станет годом расширяющейся анархии. Трампистская Америка будет ведущим политическим актором, расширяющим своими действиями поле анархии и параллельно ломающим то, что осталось от нынешней международной системы. Это выгодно России, которая не сумела встроиться в либеральную международную систему на условиях, которые достойны ее веса, истории и значения.

Державы будут эгоистичными. Само понятие союзничества будет переосмысливаться.

Процессы милитаризации будут повсеместными. Вооружаться будут все, кто может себе это позволить.

Увеличение поля анархии будет приводить к расширению конфликтного потенциала. Конфликтов будет много. Именно военный потенциал будет определять баланс сил в международной жизни.

Технологическая гонка выйдет на новый уровень, стирая грань между военной сферой и гражданской.

По всей видимости, дипломатические договоренности останутся в тени военных потенциалов. Ведь каждая сторона в условиях анархии всегда будет полагать, что способна добиться большего. Можно предположить, что 2026 год побьет рекорды по затратам на вооружения. Профессионалы из ВПК во многих странах будут приоритетной элитарной группой. А то, что некоторые интеллектуалы называют «длинной волей», то есть способность непрерывно гнуть свою линию, несмотря на высокие риски и тяжелые издержки, станет важным аспектом политических и военных противостояний.

Георгий Асатрян, замдиректора центра Института военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики»