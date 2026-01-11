В реанимации умерла пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж

Женщина, получившая ранения при падении обломков украинских беспилотников на один из частных домов в Воронеже, скончалась в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Как сообщил господин Гусев, в результате налета БПЛА пострадали три человека. Из них один пострадавший находится в реанимации, двое — на амбулаторном лечении.

Обломки украинских беспилотников повредили более 10 многоквартирных и частных домов, гимназию и несколько административных зданий. На месте поврежденных объектов работают сотрудники оперативных служб, сообщил губернатор.