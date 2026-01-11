Колумбийский певец Йеисон Хименес и его группа погибли в авиакатастрофе

Колумбийский певец Йеисон Хименес и участники его музыкальной группы погибли в результате крушения частного самолета в Колумбии 10 января, сообщила газета El Tiempo.

Фото: Music Joint Group

Самолет следовал из города Пайпы в Медельин, где у музыкантов должен был проходить концерт. По данным газеты, самолет потерпел крушение вскоре после взлета, поскольку не смог набрать высоту. На борту находились шесть человек. Никто из них не выжил.

Йеисон Хименес был известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки и получил широкую известность благодаря композициям Aventurero и Tenas Razn.