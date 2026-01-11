В Новосибирске восстановили подачу холодной воды после аварии

Сотрудники МУП «Горводоканал» восстановили работу водопровода в районе ул. Сухарной в Новосибирске. О завершении ремонта сообщили в мэрии 11 января.

Работа водопровода была нарушена в результате аварии 10 января. Она оставила без холодного водоснабжения дома частного сектора на Дачном шоссе и несколько многоэтажек на ул. Сухарной. Вышедшая на поверхность вода залила проезжую часть.

По данным городской администрации, причиной инцидента стала прокладка кабеля одной из компаний. В ходе нее был поврежден водопровод.

Валерий Лавский