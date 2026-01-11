WP: четыре выпущенные по Нигерии ракеты США не сдетонировали

Четыре из 16 крылатых ракет Tomahawk, которые США запустили по объектам «Исламского государства» (ИГ; признано в РФ террористическим и запрещено) в Нигерии, не сдетонировали, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Нигерийские чиновники сказали газете, что одна из ракет упала на жилые дома, еще две — в поле. Четвертая была найдена в лесу. Причины, по которым четверть запущенных ракет не взорвались, неясны.

Африканское командование ВС США сообщило об ударах по анклавам террористов в Нигерии 25 декабря 2025 года. Операцию там оценили как успешную.