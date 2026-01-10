В Шерегеше закрылся местный бар после массового отравления туристов

После информации о массовых отравлениях временно закрылся бар Grelka на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба заведения в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях сообщалось о том, что посетители бара заразились. По данным областного управления Роспотребнадзора, у четырех работников заведения был выявлен норовирус. Кроме того, кишечная инфекция обнаружена у двух туристов.

Региональным СУ СКР организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Александра Стрелкова