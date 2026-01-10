При налете БПЛА на Воронеж ранены два человека и повреждены пять домов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем сбито около 10 беспилотников. Два человека получили ранения.

«У мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Как добавил господин Гусев, при падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады трех жилых многоквартирных домов и одного строящегося. В еще одном жилом доме загорелась квартира. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории всей Воронежской области, уточнил губернатор.