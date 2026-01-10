Трамп заморозил выручку от продажи нефти Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке доходов, полученных от продажи венесуэльской нефти, хранящихся на счетах Минфина США. Такой шаг, отмечается на сайте Белого дома, был принят «во имя блага американского и венесуэльского народов».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

С момента вступления указа в силу на эти средства не может быть наложен судебный арест, они не могут быть изъяты по каким-либо искам. Указ запрещает любые операции с указанными средствами, кроме случаев, когда на это получено специальное разрешение.

В пояснительной записке к указу уточняется, что доходы от продажи венесуэльской нефти остаются собственностью Венесуэлы и находятся под управлением властей США. Эти средства имеют иммунитет от претензий частных лиц, включая кредиторов режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Главная цель указа — предотвратить конфискацию нефтяных доходов, которые США намерены использовать в рамках своей стратегии по восстановлению республики. В Белом доме отметили, что изъятие средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а также подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.

7 января Госдеп заявлял, что дальнейший план США в отношении Венесуэлы состоит из трех пунктов, в числе которых — продажа венесуэльской нефти. По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты намерены получить от 30 млн до 50 млн баррелей нефти. Средства от их продажи будет контролировать Вашингтон, чтобы «гарантировать их использование на благо народов» двух стран.