Гололед будет в Пензенской области 11 января

В Пензенской области продолжается плохая погода. Об опасности предупредило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

11 января синоптики обещают в Пензенской области сильный гололед. Спасатели напомнили о необходимости быть предельно внимательными на дорогах. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать лишних маневров и выдерживать установленную дистанцию. Телефон экстренных служб: 112.

В Пензе завтра -10...-2°С (Gismeteo). Ветер юго-восточный — 2–3 м/с, порывы до семи. Пасмурно, во второй половине дня обещают снег.

Дарья Васенина