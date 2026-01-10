Гололед и сильный снег обещают в Пензенской области 10 января

Жителей Пензенской области предупредили об ухудшении погоды. Региональное МЧС распространило соответствующее сообщение.

Ночью 10 января метеорологи обещают в Пензенской области сильный мокрый снег. В течение дня на дорогах сохранится гололедица, возможны снежные заносы. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее.

По данным Gismeteo, сегодня в Пензе -6...-2°С. В первой половине дня ожидается снегодождь, вечером пасмурно. Ветер юго-восточный, юго-западный, от 1 до 4 м/с, порывы — до семи.

Дарья Васенина