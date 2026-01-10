Метель, туман и гололедицу обещают в Саратовской области 10 января

Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в Саратовской области. Региональное МЧС предупредило об опасности.

10 января синоптики обещают в Саратовской области сильный снег (выпадет более 6 мм), туман (видимость менее 500 м) и метель. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.

По данным Gismeteo, в Саратове сегодня от -6°С до -2°С. Утром обещают снегопад, в течение дня — пасмурную погоду. Ветер юго-восточный, 1–3 м/с, порывы до семи.

Дарья Васенина