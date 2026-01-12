Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет инвестору, банкиру Игорю Киму

Игорь Ким

Игорь Ким

Фото: Роман Мельгунов, Коммерсантъ

Игорь Ким

Фото: Роман Мельгунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков:

— Уважаемый Игорь Владимирович! Поздравляю Вас с днем рождения и с юбилеем. Ваша профессиональная деятельность в банковской сфере на протяжении многих лет отличается последовательностью, стратегическим подходом и высокой ответственностью. Реализованные Вами решения и проекты стали важной частью развития финансового бизнеса и управленческой практики в стране. Ваш опыт и деловая репутация заслуживают уважения. Желаю крепкого здоровья, энергии и успешной реализации намеченных планов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все